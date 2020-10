Le Isole di Brissago saranno visitabili durante il fine settimana del 24-25 ottobre e, per le vacanze autunnali, tutti i giorni dal 31 ottobre all’8 novembre (compresi). La stagione del sito turistico, come riferisce il Dipartimento del territorio (DT), è dunque stata prolungata, «a seguito della buona affluenza di visitatori registrata nelle scorse settimane». Grazie alla proficua collaborazione con la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL), i collegamenti con le Isole di Brissago saranno garantiti da un’offerta straordinaria del servizio battelli. Per l’occasione, sempre nell’ambito dell’operazione di rilancio delle isole, volta in particolare a valorizzarne le peculiarità naturalistiche, ricreative e didattiche, prosegue l’iniziativa «Isole di Brissago: un autunno speciale»: ogni sabato e domenica sono previste speciali visite guidate gratuite. Verrà inoltre proposta un’attività ricreativa inedita durante il weekend del 31 ottobre e 1. novembre.

La ristorazione

La stagione ufficiale del ristorante e dell’hotel di Villa Emden si oggi (18 ottobre). Ma i gestori, a partire dal 24 ottobre, garantiranno comunque un servizio minimo di ristorazione nei fine settimana.

Sul fronte delle visite guidate, invece, il 24 e 25 ottobre verranno svelati gli adattamenti e i meccanismi di sopravvivenza sviluppati dalle piante per crescere in diverse tipologie di ambiente e condizioni climatiche. Infine, le date del 7 e dell’8 novembre saranno riservate alla scoperta dell’evoluzione nel tempo delle Isole di Brissago e del giardino botanico, nonché alla loro visita accompagnati dai colori dell’autunno, con uno sguardo rivolto anche al domani: quali saranno le novità che ci riserveranno per la prossima stagione?

Tutte le visite guidate speciali sono gratuite e si terranno alle 11 e alle 14, con qualsiasi tempo. La disponibilità di posti è limitata. Si consiglia pertanto di annunciarsi per tempo il giorno stesso, direttamente alla cassa delle Isole di Brissago.

Speciale Halloween

Sabato 31 ottobre e domenica 1. novembre, come accennato, le Isole di Brissago faranno poi da scenario a eventi speciali gratuiti rivolti a tutta la famiglia. Il 31 ottobre saranno proposte alcune attività ricreative, a partire dalla caccia alle zucche ticinesi: una rivisitazione della classica caccia al tesoro, che permetterà di scoprire la ricchezza naturale e paesaggistica dell’Isola Grande. Verrà inoltre offerta la possibilità di creare lanterne di carta da decorare con il materiale naturale presente sulle isole. La giornata si concluderà con una passeggiata lungo i viali illuminati dalle lanterne, accompagnati da un racconto...stregato.

Il 1. novembre sarà invece riservato a storie e leggende del passato, attraverso le quali i visitatori andranno alla scoperta di piante magiche o velenose che popolano il Giardino magico. Anche in questo caso la disponibilità di posti è limitata: annunciarsi per tempo il giorno stesso alla cassa. Nell’ambito della nuova filosofia di gestione delle isole dedicata alla sostenibilità e a prodotti a chilometro zero, durante tutto il weekend verranno infine distribuite castagne indigene a tutti i ragazzi fino ai 16 anni (beneficiari dell’entrata gratuita alle isole), fino ad esaurimento delle scorte.