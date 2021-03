Chi soffre di allergia, oltre a starnutire spesso, «presenta occhi arrossati, naso chiuso e/o che cola, congiuntivite, prurito al viso e agli occhi. Nei casi peggiori si presenta l’asma bronchiale, con tosse e respiro affaticato. Alcuni pazienti - circa il 10% - raccontano di avvertire una sorta di prurito in gola, un fastidio che va fino alle orecchie». Il primo consiglio dell’esperto è la prevenzione: «Evitare di uscire nelle giornate calde e ricche di pollini, portare gli occhiali da sole, lavarsi i capelli la sera o pettinarseli, evitare di tenere le finestre aperte, non stendere i panni all’aperto». Se questo non dovesse bastare si passa agli antistaminici, «che possono essere presi per bocca con una classica pastiglia, oppure sotto forma di spray nasali o gocce per gli occhi».

Starnuti e occhi rossi, nell’ultimo anno, sono però spesso associati a un’infezione da coronavirus. «Il tema è caldissimo, in tanti hanno chiamato per capire come muoversi», conferma Ferrari. «Io consiglio, in caso di dubbio, di prendere un antistaminico. Se nel giro di un’ora fa effetto, significa che è una semplice allergia. Altrimenti, se i sintomi non passano e, anzi, subentra la febbre, è opportuno rivolgersi al medico curante e farsi testare», sottolinea il medico. «Ai miei pazienti allergici - ammette - ho consigliato di essere un po’ più aggressivi del solito nei trattamenti, e quindi di iniziare subito con gli antistaminici, in modo da prevenire eventuali crisi di tosse o starnuti sul posto di lavoro o a scuola». Chi soffre di allergia o di asma non rappresenta però un soggetto più a rischio di altri. «Agli asmatici consiglio di fare regolarmente le inalazioni, perché se i bronchi sono liberi e non infiammati sono in grado di combattere meglio il virus ed evitare complicazioni. In generale, comunque, l’allergia non rappresenta un fattore di rischio maggiore». Chi soffre di rinocongiuntivite, gli asmatici oppure chi sta male per gran parte dell’anno a causa dell’allergia può ricorrere a una terapia di desensibilizzazione, «in modo da abituarsi ai pollini e/o agli acari, e quindi far sì che l’allergia si attenui o scompaia». In sostanza, spiega Ferrari, «ci sono due forme di terapia: le punture sottocutanee, con cui vengono iniettati piccoli quantitativi di polline o acari, oppure pastiglie da mettere sotto la lingua. In entrambi i casi, sull’arco di tre anni le allergie regrediscono».