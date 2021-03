«Stiamo camminando sul filo del rasoio». Il dottor Franco Denti, presidente dell’Ordine dei medici del Canton Ticino (OMCT) invita alla prudenza il giorno della prima fase delle riaperture decise dal Consiglio federale. Come noto, la strategia di Berna propone una ripresa graduale e prudente dal 1. marzo. La prossima fase di riapertura è prevista il 22 marzo e potrebbe riguardare anche bar e ristoranti. Per valutarne la fattibilità, Berna si baserà su una serie di indicatori: il tasso di positività, che deve restare al di sotto del 5 per cento; l’occupazione dei letti nei reparti di terapia intensiva con pazienti COVID-19, che non deve superare il 25%; il numero di riproduzione medio negli ultimi sette giorni, che deve restare inferiore a 1 e, da ultimo, l’incidenza della malattia calcolata su 14 giorni. Inoltre, secondo Denti «per il Ticino, si dovrà aggiungere un altro paletto, ossia l’attenzione all’evoluzione epidemiologica dell’Italia, in particolare delle province confinanti, dove come stiamo vedendo, dopo le misure di allentamento prese, giornalmente abbiamo province o regioni che passano in zona rossa. Il virus l’ha dimostrato nella prima e nella seconda ondata, non riconosce frontiere né nazionalità».

La variante in agguato

Chi dovrà prestare particolare attenzione sono proprio i grandi magazzini, scientificamente riconosciuti come «grandi diffusori» del virus, rimarca Denti. «Mi auguro che metteranno in atto tutte le misure di mitigazione necessarie. In passato ho potuto appurare personalmente che dopo una buona partenza, improntata alla diligente applicazione delle norme di contenimento alla diffusione del virus, la guardia è stata regolarmente abbassata, senza che nessuno intervenisse e questo non deve più succedere». Non con la variante inglese in agguato: «In Ticino con le misure imposte a livello federale il 13 gennaio, la curva dei contagi è scesa repentinamente, ma sono settimane che è in stallo e non è mai scesa a zero. In Ticino come in Svizzera stiamo assistendo alla diminuzione dei contagi della COVID-19 originaria di Wuhan, ma contemporaneamente si registra una crescita del numero di casi positivi delle diverse varianti più contagiose e, fino a oggi, non meno letali. In Ticino il 50% dei nuovi casi è legato alla mutazione inglese, che in Svizzera rappresenta già il 60% e se ci dovesse scappare di mano, rischiamo una terza ondata, con le dolorose conseguenze che tutti abbiamo imparato a conoscere».