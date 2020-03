Dopo aver incassato il sì da Berna, la parola passa al Consiglio di Stato ticinese, che ha convocato per le 18 un momento informativo con il presidente del Governo Christian Vitta, il direttore del DSS Raffaele De Rosa, il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta Matteo Cocchi e il medico cantonale Giorgio Merlani. Nel primo pomeriggio, ricordiamo, il Consiglio federale ha deciso di assecondare la decisione ticinese di chiudere tutte le attività non necessarie. In «casi eccezionali» i cantoni possono adottare provvedimenti supplementari, è stato spiegato. E il Ticino, con i suoi 1.688 casi e 76 decessi, è al momento l’unico cantone che soddisfa i requisiti per poter «ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di determinati settori dell’economia».

Nel suo intervento Christian Vitta ha dichiarato la soddisfazione del Governo per la decisione odierna del Consiglio federale di assecondare il Ticino, riguardo alle misure intraprese dal Cantone.

Alla luce dell’odierna decisione, ha fatto sapere il presidente del Consiglio di Stato, il Cantone ha già inviato a Berna la risoluzione governativa che entrerà in vigore a partire da lunedì, per la durata di una settimana, con alcuni accorgimenti riguardo a quelle attuali. «Ci aspettiamo una decisione da Berna entro domani», ha detto Vitta ringraziando i cittadini per la vicinanza dimostrata e ricordando che gli uffici dell’Amministrazione resteranno chiusi anche la prossima settimana. «Uniti ce la faremo, torneremo alla normalità», ha aggiunto. La presentazione delle misure per la prossima settimana è prevista domani dopo la risposta da Berna.

Raffele De Rosa, dal canto suo, ha ricordato l’andamento altalenante dei contagi questa settimana, «che forniscono un timido segnale di miglioramento».

«Distanti ma vicini non è solo uno slogan, ma un comportamento da adottare. Ed è sulla lunga distanza che dobbiamo mantenerlo».

«La risposta del sistema sanitario deve essere flessibile e adeguata», ha detto De Rosa che ha annunciato un dispositivo che prevede l’estensione della rete degli ospedali dedicati ai pazienti contagiati dal coronavirus.

«Ci sono malati che si presentano al pronto soccorso e necessitano un ricovero. Questi pazienti vengono ricoverati nei due ospedali Covid: la carità di Locarno e la clinica Moncucco di Lugano. È ora stato elaborato un piano con una successiva a presa a carico dell’ospedale Italiano e della clinica di Viganello, mentre quelli in via di guarigione vengono ricoverati negli ospedali di Faido e di Castelrotto», ha spiegato De Rosa.

«Il Dipartimento opera d’intesa con tutti gli attori sul territorio, l’Ente ospedaliero e le cliniche», ha spiegato De Rosa. «Sono inoltre attivi i checkpoint regionali, dove i pazienti si possono recare su consiglio telefonico del proprio medico o delle hotline attive».

«Quando l’aumento è moderato - ha detto poi Merlani - non bisogna darsi alla gioia, ma è altrettanto vero che quando l’aumento è importante, come ora, non bisogna disperare, ma perseverare nell’osservanza delle misure».

«Gli ospedali stanno facendo un lavoro egregio e sono pronti ad accogliere anche i nuovi pazienti - ha spiegato il medico cantonale -. I numeri sono importanti e la pressione c’è, ma il sistema sanitario ha tutte le risorse per rispondere». L’importante, come ha spiegato Merlani, sarà tenere sotto controllo le cifre nei prossimi giorni per capire a che punto della «curva dei contagi» ci si trova. «Dobbiamo tutti avere la forza di continuare a combattere», ha detto Merlani. «Come stiamo facendo tutti da quattro settimane e più. Anche se forse lo scoramento si fa più presente, ma bisogna resistere e perseverare. Stiamo correndo per una maratona, ma la stiamo facendo tutti insieme e ognuno fa la sua parte», ha dichiarato Merlani ricordando le misure igieniche da rispettare. È quindi il momento di mantenere la linea di comportamento senza cedimenti. «Si stanno creando quasi delle fazioni, per come ognuno agisce. Questo non deve dividerci. Deve prevalere la solidarietà».

Per quanto concerne i test effettuati nel nostro cantone, il medico cantonale ha ribadito che vengono effettuati su tutte le persone che hanno sintomi e che mostrano segni di gravità, nonché su tutti i membri del personale sanitario che mostrano sintomi. «L’80% dei test effettuati negli ultimi giorni sono positivi», ha detto Merlani.

Riguardo alla misura che vieta alle persone di 65 anni o più di recarsi a fare acquisti, il comandante dello Stato Maggiore cantonale di condotta ha detto: «La gente ha capito, non abbiamo rivelato particolare malumore e la rete di persone disponibili per fare la spesa per loro è molto ampia».

Berset oggi ha invitato gli svizzeri a non recarsi in Ticino per le vacanze: «La regola vale per tutti - ha detto Vitta -. In generale bisogna evitare il più possibile gli spostamenti».

«Rimanete a casa anche se siamo alle porte di nuovo fine settimana - ha detto Cocchi - anche se il tempo dovesse essere favorevole. Se dovete fare una passeggiata fatela vicino a casa. Non recatevi al fiume o in luoghi dove si rischiano assembramenti. Anche le attività sportive vanno limitate: nei giorni scorsi abbiamo dovuto intervenire per incidenti in montagna o in bicicletta. Sono interventi che vanno ad intasare ulteriormente le strutture sanitarie. Fra qualche mese, quando l’emergenza sarà passata, potremo tornare in montagna, nei boschi e in riva ai fiumi. Per ora limitiamoci alle passeggiate e alle attività che non ci mettono a rischio».

Sono 177 i controlli sulla chiusura delle imprese effettuati dalle forze dell’ordine dopo la risoluzione governativa. Pochi i casi in cui si sono rilevate delle problematiche.

«Nei prossimi giorni - ha detto De Rosa - saranno diffusi anche i dati relativi ai pazienti dimessi dagli ospedali».

