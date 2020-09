Vi scriviamo dal futuro. Che da venerdì prossimo, 4 settembre, sarà presente. E per il Ticino segnerà la rivoluzione del trasporto pubblico, con collegamenti più rapidi tra Lugano, Locarno e Bellinzona. Ma stasera non è ancora tale. Di solito si è felici quando dal tunnel si esce, ma noi lo siamo perché ci siamo appena entrati. Da qualche minuto stiamo viaggiando nella galleria di base del Ceneri, con i suoi 15,4 chilometri la terza infrastruttura ferroviaria più lunga in Svizzera dopo quelle del San Gottardo e del Lötschberg. Verrà inaugurata fra poco più di 72 ore. Ma stasera, per 120 minuti, sarà nostra. Sarà dei giornalisti (una ventina complessivamente), invitati dalle Ferrovie a partecipare a una corsa di prova durante la quale ingegneri e tecnici dell’ex regia federale forniranno dettagli sulle esercitazioni notturne. I prossimi tre mesi, infatti, saranno dedicati ai test; a questo proposito transiteranno tra i 4.000 e i 5.000 treni viaggiatori o merci per verificare l’esercizio e la manutenzione dell’opera che AlpTransit ha ufficialmente consegnato alle FFS allo scoccare della mezzanotte odierna dopo dodici anni di lavori e un investimento di oltre 3,5 miliardi di franchi.



La meraviglia negli occhi



A fare da Cicerone nel viaggio alla scoperta del tunnel è Daniel Salzmann, capoprogetto dell’asse nord-sud del Gottardo. È lui che, alla stazione di Bellinzona, poco dopo le 20, ha illustrato alla stampa l’impegno che attende le Ferrovie prima di avviarne l’esercizio in concomitanza con il cambiamento d’orario in agenda il 13 dicembre. Una data da segnare in rosso sull’agenda. Nulla sarà più come prima a Sud delle Alpi. I treni passeggeri potranno viaggiare al massimo a 250 chilometri orari, i convogli merci a 160 all’ora. Stasera stiamo andando ad una velocità di crociera. Normale. La mascherina a coprire naso e bocca. Gli occhi invece sono liberi. Liberi di ammirare il manufatto che ha richiesto quasi tre lustri di duro lavoro, di sudore, di arrabbiature, di soddisfazione. Loro, gli occhi, non possono nascondere la verità, sosteneva lo scrittore russo Michail Bulgakov.



Un grande passo per il Ticino



Siamo dentro e guardiamo fuori. Ci sentiamo come bambini che restano a bocca aperta quando un fiocco di neve si posa sul loro minuscolo naso. Ogni tanto il treno si ferma. E allora possiamo scendere. Anzi, dobbiamo farlo: ci vengono presentati degli scenari di interventi possibili. Non vogliamo esagerare con l’enfasi, credeteci. Nessuno di noi ha pronunciato la frase «un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità». Erano le 20.18 circa del 20 luglio 1969 e Neil Armstrong aveva appena messo piede sulla Luna. Lui era su, noi alle 22.10 entriamo in un manufatto che scriverà la storia della Confederazione. Gilet e casco color arancio. Sembriamo un ciclista che, durante la volata, sta cercando il pertugio giusto per tagliare per primo il traguardo. Un piccolo passo per un giornalista, ma un grande passo per il Ticino e i ticinesi. Da nord a sud. Il Ceneri, come «barriera», è solo un ricordo.



Quando mai ci ricapiterà di trovarci in questa situazione? Siamo dentro, nel ventre della balena. La lunghezza dell’intero sistema di cunicoli e gallerie sfiora i 40 chilometri, quella dei binari di circa 67 chilometri. Ben 7,9 milioni le tonnellate di materiale scavato. Bastano queste tre cifre, fra la miriade che potremmo snocciolarvi (ma non è nostra intenzione tediarvi con numeri che spesso vengono dimenticati appena letti), per rendere l’idea di cosa stanno vedendo i nostri occhi. Ancora loro, protagonisti indiscussi di questo momento storico.



Indietro non si torna



Non fa caldo e non sentiamo un odore particolare. Un’occhiata a destra. Una a sinistra. Guardiamo avanti ma la benedetta luce in fondo al tunnel non la intravediamo. Non ci voltiamo: indietro non si torna. D’altronde stiamo viaggiando nel futuro, ve l’abbiamo detto. Da Camorino a Vezia, dal portale nord a quello sud. Calma, dunque. Siamo ai chilometri iniziali. Manfred Haller, capoprogetto materiale rotabile, ha appena spiegato le fasi di un’evacuazione in caso di incendio. Facciamo gli scongiuri, sperando di non dover mai chiamare da una delle 100 colonnine appositamente predisposte nel tunnel per le emergenze. Seguiranno altri tre scenari, in particolare si simulerà la frenata d'emergenza. Il nostro viaggio prosegue.



Venerdì questo onore spetterà alle autorità federali e cantonali. A sfrecciare per primo nel tunnel sarà un treno merci internazionale del traffico combinato di FFS Cargo International in transito dall’Italia alla Germania. Sarà trainato da una locomotiva Vectron. Il sud ed il nord uniti, non solo del Ticino ma del mondo intero. Questo è il (nuovo) Ceneri. Questa è la Svizzera.