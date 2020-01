Nuova picconata per la Legge cantonale sugli orari di apertura dei negozi. Dopo i ricorsi al Tribunale federale presentati negli scorsi giorni dal sindacato UNIA e da un commerciante e le critiche espresse da Ticinowine, i deputati Andrea Censi (Lega) e Fabio Käppeli (PLR) hanno depositato un’iniziativa parlamentare in forma elaborata con cui chiedono di abrogare le disposizioni che vietano la vendita di alcolici dopo le 19.00 dal lunedì al venerdì - con eccezione del giovedì dopo le 21.00 - così come il sabato dopo le 18.30 e le domeniche e festivi dopo le 18.00.

Se dal canto suo il sindacato contesta in particolare l’estensione del concetto di «zona turistica», il commerciante ha invece inoltrato ricorso contro le disposizione sugli alcolici.

Proprio questi divieti sono finiti al centro dell’iniziativa di Censi e Käppeli. Nel testo, sul quale dovrà chinarsi il Parlamento, i due deputati rimarcano subito che «i divieti inutili devono sparire». Lo stop alla vendita di alcolici nelle ore serali viene infatti definito «talmente inutile da non essere nemmeno compreso dalla popolazione e da chi dovrebbe rispettarlo».

Censi e Käppeli citano poi il caso particolare dei negozi situati presso le stazioni FFS e dei negozi annessi alle stazioni di servizio autostradali, «aperti 365 giorni all’anno dalla mattina presto fino alla sera tardi, con ogni genere di prodotto e che presto vedranno luce verde per la vendita di alcolici». Il divieto, dunque, sarebbe facilmente aggirabile recandosi in questi ultimi ad acquistare le vevande alcoliche. Anche per questo motivo i due deputati chiedono lo stralcio di quattro capoversi di altrettanti articoli della nuova Legge per «una questione di buon senso».

Le motivazioni

«Questa regola è stata inserita in un contesto storico un po’ particolare, dopo alcuni incidenti mortali e fatti di sangue legati al consumo di bevande alcoliche. È comprensibile ma a freddo oggi oggi possiamo dire che non servono», ha spiegato Censi a TeleTicino, riferendosi in particolare all’omicidio di Damiano Tamagni. Ricordiamo a tal proposito che lo stop alla vendita di bevande alcoliche negli orari serali era stato voluto in prima battuta dal gruppo «Giovani, violenza, educazione», nato proprio dopo l’omicidio Tamagni, e poi portato avanti in sede parlamentare dal gruppo PPD in Gran Consiglio.

Dal canto suo Käppeli ha fatto notare che il divieto stesso «è aggirabile organizzandosi con un po’ di anticipo oppure recandosi presso i negozi delle stazioni». Inoltre, ha infine aggiunto Käppeli, «la violenza bisogna continuare a combatterla con la prevenzione, e lo stesso va fatto per gli abusi di alcool».

©CdT.ch - Riproduzione riservata