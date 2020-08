Stop ai carnevali, «A rischio anche quelli piccoli»

Il coronavirus, almeno per il 2021, con ogni probabilità avrà la meglio sui grandi carnevali del nostro cantone e i ticinesi, causa pandemia, dovranno lasciare maschere e coriandoli in cantina . In un incontro con il presidente del Governo Norman Gobbi, i responsabili dei carnevali di Bellinzona, Chiasso, Tesserete e Biasca hanno infatti comunicato la loro disponibilità a rinunciare all’edizione del prossimo anno.

La decisione potrebbe tuttavia non toccare solo i grandi eventi. Riguardo ai piccoli carnevali, il presidente dell’Esecutivo ha infatti precisato che «il rischio rispetto a quelli di grandi dimensioni non cambia» e per questo motivo «se la decisione di Berna sarà negativa, lo sarà anche per quelli piccoli». Non si esclude al momento la possibilità di fornire aiuti finanziari a queste realtà. A tal proposito Gobbi ha spiegato che «la questione sarà discussa nelle prossime settimane».