Porre un blocco «immediato» al rilascio di nuovi permessi G per evitare problemi alla salute pubblica e di natura economica. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata al Consiglio di Stato da Sabrina Aldi per la Lega dei Ticinesi, che evidenzia come dopo l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, il rischio sarebbe quello di incorrere in «una crisi economica senza precedenti con un conseguente aumento del numero di disoccupati e di persone in assistenza». «L’attuale situazione legata alla pandemia - si legge nel testo della mozione - ha avuto il pregio di mostrare a chiare lettere come un sistema economico che si basa su un numero così elevato di frontalieri sia un sistema fragile da più punti di vista. La sicurezza interna, in primis quella sanitaria, e il buon funzionamento della nostra economia non possono dipendere da uno Stato estero». Una situazione, questa, che secondo la firmataria «non ha permesso di chiudere le frontaliere come fatto in altri paesi, ma ci ha costretti a mantenere la libera circolazione con una nazione che aveva già decretato zone rosse e che presentava una situazione sanitaria allarmante». In conclusione, Aldi sottolinea che il passo più importante per rilanciare l’economia ticinese sarebbe il «ricollocamento dei lavoratori indigeni» con determinate eccezioni «solo dopo aver comprovato l’impossibilità per il datore di lavoro di poter assumere personale indigeno»