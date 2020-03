Il Forum delle Associazioni Ticinesi (FATI) ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma da parte delle associazioni consociate in via precauzionale fino al 10 aprile ed invita le associazioni che non hanno ancora aderito al FATI a seguire il periodo di stop delle attività. Lo comunica lo stesso forum attraverso un comunicato. Tale fermo è stato deciso quale risoluzione più pragmatica, seria ed efficace per garantire l’incolumità degli aderenti e dei numerosi simpatizzanti, constatata la capillarità di eventi, promotori ed associati iscritti al FATI sul territorio ticinese (più di 2.000 membri delle 22 associazioni).