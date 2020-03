Niente più visite nelle strutture ospedaliere e nelle case per anziani ticinesi. È la principale novità emersa in serata - e anticipata da Ticinonews - in merito alle misure decise dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta per cercare di contenere l’espansione del coronavirus, che finora ha contagiato 68 persone nel nostro Cantone.