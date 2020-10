Sono gesti che si ripetono da secoli. Gesti sacri, che ogni fedele ripete con costanza ogni settimana, magari da una vita intera. Riti che però, in questi momenti di emergenza sanitaria, devono necessariamente cambiare e adattarsi al nostro nuovo stile di vita. E così, questa mattina, anche alla chiesa di San Vitale a Chiasso i fedeli raccolti a messa hanno dovuto abituarsi alle nuove misure entrate in vigore questa settimana per le funzioni religiose.

All’entrata, il segno della croce avviene a dita asciutte, mentre le mascherine indossate prima di entrare appannano gli occhiali di alcuni fedeli. La distanza (fisica) va mantenuta: una fila sì, l’altra no, per ogni panchina ci sono due persone. Per forza di cose, gli spazi a disposizione sono molti meno, e così qualcuno resta in piedi, in fondo...