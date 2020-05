Successo per la piattaforma e-book del Sistema bibliotecario ticinese

Gli utenti che almeno una volta si sono collegati alla piattaforma erano stati circa 900 per mese in gennaio e febbraio e sono poi cresciuti a 1.319 nel mese di marzo e a 1.835 nel mese di aprile. I download di e-book sono più che raddoppiati e riguardano principalmente il settore della narrativa; il titolo in assoluto più scaricato è stato per contro un saggio di attualità, «Spillover» di David Quammen. A titolo di paragone, nel 2019 erano stati scaricati circa 660 e-book al mese, mentre nei mesi di aprile e maggio del 2020 la quota media si è attestata sui 1.440 e-book per mese.