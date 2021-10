È ancora impasse sulle nomine in seno alla Giustizia ticinese. Più nelle specifico, le varie forze politiche rappresentate nella Commissione giustizia e diritti non hanno trovato la quadratura del cerchio sui nomi da proporre al plenum per l’elezione di due procuratori pubblici aggiuntivi, del pp che sostituirà il partente Nicola Respini (area PPD, eletto presidente del Tribunale d’appello), del giudice supplente del Tribunale d’appello, del quarto giudice dei provvedimenti coercitivi e del giudice della Pretura penale in sostituzione di Marco Kraushaar (area PLR). Di carne al fuoco ce n’è parecchia ma per ora, a sette mesi dalla decisione del Gran Consiglio di potenziare la Magistratura con due magistrati aggiuntivi, un accordo ancora non è stato trovato. E sullo sfondo resta sempre il «Manuale...