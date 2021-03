Sì, il Ticino ha fatto da apripista sul divieto di dissimulare il proprio viso. Un tema che a lungo ha fatto discutere nel nostro Cantone e che oggi, a otto anni di distanza dal voto popolare ticinese del 2013, ha fatto breccia anche su scala nazionale. Un risultato che non sorprende il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. «Il fatto che solo tre Comuni in Ticino (Bedigliora, Miglieglia e Onsernone, ndr) abbiano votato contro il divieto è un segnale chiaro», rimarca Gobbi, precisando che «si tratta pure di una conferma che quanto applicato nel nostro Cantone dopo il voto popolare del 2013 non ha creato problemi». Ma non solo. Secondo il consigliere di Stato «dimostra pure che non si tratta di un voto contro qualcosa o qualcuno, bensì a favore di determinati valori e della sicurezza»....