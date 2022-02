L’istanza, spiega al CdT Diana Camenzind di OCST, “chiede di convocare un’udienza di conciliazione per appianare le questioni rimaste in sospeso, con lo scopo finale di firmare un Contratto collettivo di lavoro”. I punti problematici sollevati dai sindacati sono , tra gli altri, la retribuzione di tutto il tempo di lavoro dei driver, il rimborso spese (tra cui quelle dei veicoli) e l’introduzione di un’assicurazione di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia.