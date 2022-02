Scuola

Riunione interlocutoria per la VPOD sulla possibilità di lanciare un’iniziativa popolare per abolire il sistema - Ghisletta: «Ci aggiorneremo a fine mese per capire se ci sono le premesse per iniziare la raccolta firme» - Intanto pure il PLR ragiona su come superare l’impasse - Speziali: «La bocciatura in Parlamento solo un pit-stop»