In queste giornate sospese in eterno ci sono ancora momenti capaci di regalare un sussulto. In positivo, certo: pensiamo solo alle chiamate, video o meno, tra figli e genitori, nonni e nipotini. Ma, purtroppo, anche in negativo. Volenti o nolenti i supermercati ticinesi calamitano infatti sentimenti e comportamenti non sempre irreprensibili. E in parte, essendo una delle rare attività ancora concesse ai cittadini, è fisiologico. Diverse segnalazioni giunte in redazione purtroppo parlano però di un rispetto delle regole ancora a geometria variabile, quando il minimo comun denominatore dovrebbe restare la responsabilità individuale. Il percepire soggettivo – in un periodo di paura e pressione – non rappresenta tuttavia una fotografia forzatamente affidabile della situazione. Ecco perché siamo tornati a sollecitare e a visitare alcuni dei principali rivenditori del cantone. In cerca di conferme e di smentite.

Mascherine: sì o no?

In questo quadro le entrate rappresentano degli autentici crocevia, tra misure igieniche e controlli. Alla Migros tutti i carrelli sono disinfettati, così come ad ogni cliente è praticamente imposto di indossare dei guanti monouso. Non solo. «Migros Ticino – ricorda inoltre il portavoce Luca Corti - ha deciso di permettere l’ingresso nelle filiali esclusivamente a persone singole, ovviamente sotto i 65 anni d’età». Una restrizione, questa, che non tutti hanno adottato. «Per alcuni giorni in Ticino c'è stata un’incertezza giuridica riguardo al divieto di fare acquisti per le persone di età superiore ai 65 anni» rileva Angelo Geninazzi, portavoce di Aldi in Ticino: «Nelle nostre filiali ticinesi il personale di sicurezza ha finora sensibilizzato gli anziani alla situazione all'ingresso. Da oggi, effettuerà anche un controllo dell'età». E in merito agli accessi singoli o di più persone alla volta? «In nessun caso - indica Geninazzi per Aldi - i genitori sono separati dai loro figli o addirittura viene negato loro l'ingresso; questo vale anche per le coppie che fanno acquisti insieme». Gli fa eco Mathias Kaufmann, portavoce di Lidl: «Per noi non ha senso separare marito e moglie che arrivano al punto vendita in coppia. Ovviamente viene chiesto loro di rispettare la distanza minima di 2 metri con gli altri clienti dentro e fuori dal negozio».

Ma la prassi diverge anche per i guanti monouso durante gli acquisti. «All’utenza di Lidl prima di entrare sono messi a disposizione dei sacchetti, quelli per frutta e verdura per intenderci» spiega invece Kaufmann. Peccato che durante il nostro tour, ieri, questa possibilità non era fornita esplicitamente, ad esempio alla filiale di Viganello. Stesso discorso per Aldi: a Pregassona solo disinfettante prima di immergersi fra gli scaffali. «I guanti vengono consegnati, su richiesta, dal personale di sicurezza. Seguiamo questa prassi per evitare il furto di grandi quantità per altri scopi» indica Geninazzi. Oltre al disinfettante, da parte sua Coop precisa di «offrire» anche «dei guanti e sacchetti di plastica ai clienti che non desiderano toccare con le mani il manico dei cestini oppure il carrello della spesa». Come messo a punto ieri pure da Aldi, in ogni catena sono invece la regola i pannelli di plexiglass - più o meno imponenti - davanti ai registratori di cassa. Così come le linee o dei simboli di distanza sul pavimento in prossimità della zona pagamenti. Misure, queste, adottate anche a tutela dei rispettivi collaboratori muniti di mascherina in ogni punto vendita visitato, salvo rare eccezioni. E a proposito di mascherine: per la clientela ricorrervi è una scelta del tutto personale.

«Normale qualche reclamo»

C’è poi la questione, molto sensibile, dei controlli. Migros, Coop e Aldi si avvalgono di agenti di sicurezza privati. Ma in che misura si vuole, o meglio si tende a vestire i panni dei poliziotti irremovibili? Tradotto: di fronte a un 65.enne di aspetto giovanile si chiude un occhio? «Nei casi dubbi viene ricordato il divieto e nei casi molto sospetti si permette l’accesso solo se il cliente ha comprovato l’età inferiore a 65 anni con un documento» precisa Migros. Non sempre tuttavia basta. «Il non rispetto delle direttive in filiale – ci dice il portavoce - è un fatto individuale dovuto probabilmente a poca coscienza civile». E ancora: «I controlli da parte del personale di sicurezza sono stati in questi giorni intensificati ma la collaborazione della popolazione rimane fondamentale». A prevalere per fortuna è il buonsenso. «In questa surreale situazione, la stragrande maggioranza dei clienti ha accettato di buon grado le misure di sicurezza e manifestato grande apprezzamento per il lavoro svolto dai collaboratori di Migros Ticino. Abbiamo ricevuto solo qualche raro e fisiologico reclamo: non si sono però verificate situazioni realmente spiacevoli o comportamenti fuori controllo».

Lidl costituisce invece un’eccezione. Sì, perché all’entrata delle filiali non è attivo personale di sicurezza. «Ci affidiamo ai nostri collaboratori, che sono formati appositamente per questo compito» spiegano dalla catena. Il motivo? «Riteniamo che in questo modo si instauri un rapporto più cordiale e personale tra i nostri collaboratori e la clientela. Insomma, avere di fronte un agente o una nostra giovane è diverso». Con tutti i rischi del caso. Per dire: all’entrata del punto vendita di Viganello le verifiche erano piuttosto blande. A complicare le cose c’è poi il fatto che all’interno dello stabile vi sono pure una farmacia e un’edicola, alle quali è stato permesso di accedere ad alcuni anziani.

Discrezionalità nulla o quasi

Di fronte a situazioni così diverse vien da chiedersi di quanto margine di manovra dispongano i singoli gerenti. Geninazzi, per Aldi, è netto: «Queste misure sono applicate in tutta la Svizzera senza eccezioni e i collaboratori delle filiali non hanno alcun margine di manovra. In base alla nostra esperienza, i provvedimenti sono stati implementati bene e sono stati in gran parte osservati in modo esemplare dai clienti». «Le regole base sono già molto severe. La discrezionalità dei responsabili è minima e spesso riguarda il posizionamento delle diverse segnalazioni» conclude Kaufmann per Lidl.

Prodotti presi d'assalto: "Purtroppo in molti non hanno capito"

Fanno rima, ma non significano la stessa cosa. Anzi. Eppure la differenza tra pandemia e carestia sfugge ancora a molti. Tra gli scaffali dei nostri supermercati non è insomma così raro assistere a piccole contese per l’ultima confezione di spaghetti o il pacco da 6 di carta igienica rimasto orfano. A proposito della «problematica scorte», il portavoce di Migros Luca Corti conferma come «il messaggio non sia ancora chiaro a tutti». E ciò nonostante i ripetuti appelli delle autorità. «In generale le forniture sono assicurate» prosegue Migros. Per poi precisare: «In alcuni casi vi sono state rotture di stock a causa d’impennate abnormi di richiesta, che hanno messo in difficoltà i sistemi logistici che non sono riusciti a smaltire il picco». Nel frattempo però le capacità sono state adattate e la domanda, in particolare per le scorte, è calata. «In sostanza - indica il portavoce di Migros - la situazione dovrebbe normalizzarsi a breve». C’è tuttavia una regola d’oro che andrebbe rispettata: «Chiediamo alla clientela da una parte di non fare più scorte ma dall’altra di preparare una lista con la spesa per circa 3 giorni (la durata media dei prodotti freschi), in modo da ridurre la frequenza in negozio e la durata degli acquisti».

Di fronte alla tendenza a «fare razzia», anche Coop ha dovuto cambiare marcia . «La domanda di alcuni prodotti come alimenti di lunga durata, prodotti surgelati, prodotti per la pulizia delle mani e carta igienica, è in aumento da circa un mese» riconosce il portavoce Mirko Stoppa. «Abbiamo adottato le misure appropriate per assicurare l’approvvigionamento a lungo termine. Le difficoltà nelle forniture per ora non sono un problema per Coop e non vi è alcun motivo per fare scorte. Possiamo garantire l’approvvigionamento di base». Sulla stessa linea Aldi, che chiede ai clienti «ragionevolezza e solidarietà». Il portavoce Angelo Geninazzi ci spiega che l’azienda sta «incontrando occasionali difficoltà di consegna, soprattutto da parte di fornitori italiani. Tuttavia, finora siamo stati in grado di coprire bene queste singole mancanze con articoli alternativi e il reparto acquisti si sta sforzando di continuare a offrire ai nostri clienti l'intera gamma di prodotti». E l’appello finale è sempre lo stesso: «La corsa agli acquisti eccessiva è inutile».

