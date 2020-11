OCST ritiene in particolare che «non si percepiscano la sensibilità all’ascolto delle proprie persone e la volontà di creare un ambiente confortevole. Tanto più che la SUPSI può far capo alle importanti competenze formative offerte dal MAS in Human Capital Management. Non si capisce quindi perché proprio nell’istituto non sia attiva una Sezione di Gestione delle Risorse Umane. Crediamo che questo sia un paradosso e per certi versi un’incongruenza abbastanza inspiegabile con la volontà di costruire e diffondere eccellenza». La richiesta del sindacato è quindi di non opporsi all’introduzione di questa funzione e di «abbandonare la presunzione di poter amministrare, motivare, gestire e sviluppare il personale in completa autonomia e con mezzi, strumenti e modelli frutto solo della loro buona volontà. Chi si trova ai vertici di un’organizzazione, chi è responsabile di un dipartimento non sempre e non per forza sa implementare politiche efficaci di gestione del personale. Per questo è fondamentale il supporto che solo professionisti HR possono garantire».