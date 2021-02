Sushi ordinato in Italia e consegnato direttamente in dogana? È in arrivo il giro di vite. «I collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) saranno presenti anche nelle ore serali ai valichi particolarmente toccati dal fenomeno» fa sapere, tramite comunicato, l’Amministrazione federale delle dogane. «Il dispositivo si inserisce nell’ambito dello scambio di merce sulle aree doganali dell’AFD, in particolare di cibo d’asporto, ed è volto a preservare la sicurezza della popolazione e la viabilità nelle aree doganali nonché a permettere la corretta esecuzione del mandato AFD. L’invito alla popolazione è di rispettare le disposizioni del personale dell’AFD sul posto».

«Ricordiamo – conclude l’Amministrazione – che le merci introdotte nel territorio doganale sono soggette all’obbligo doganale. In particolare per il cibo da asporto ordinato in Italia vi sono specifiche prescrizioni da seguire. In caso di consegna in Svizzera da parte di ristoranti ubicati su suolo italiano, tutti i prodotti devono essere sdoganati all’importazione nel traffico commerciale. Se il cliente ritira invece i prodotti direttamente in Italia, li può importare in Svizzera nel traffico turistico (con diritto alla franchigia di 300 franchi). Particolare attenzione va prestata alle attuali disposizioni in vigore su suolo italiano in merito alle restrizioni legate al Covid-19».