Il fenomeno, come noto, riguarda l’ordinazione di cibo d’asporto. Molti cittadini ticinesi, si legge nella missiva, «si recano sul confine, nei vari valichi doganali, per ritirare derrate alimentari preventivamente ordinate e fornite da commerci d’oltre confine». E ancora: «Si tratta del classico sushi o di altri pasti, che vengono consegnati proprio sul confine, nella fattispecie sul ponte del valico doganale di Ponte Cremenaga, in territorio di Monteggio». Lo stesso a Fornasette, sempre in territorio di Monteggio, e a Ponte Tresa.