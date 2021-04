Sussidi di cassa malati, il sistema (per ora) non va cambiato

Il tema dei crescenti costi della salute è da anni al centro delle preoccupazioni della popolazione. Non a caso la politica, legislatura dopo legislatura, ha cercato più volte di modificare il sistema per ridurre il «peso» che i premi di cassa malati hanno sul portafoglio dei cittadini. Almeno per il momento, però, il sistema di sussidi in vigore nel nostro cantone non va modificato. È quanto ha deciso il Gran Consiglio approvando praticamente all’unanimità il rapporto della Commissione sanità e sicurezza sociale (relatore il liberale radicale Matteo Quadranti) relativo ad alcuni messaggi governativi e atti parlamentari sulla Legge sulle assicurazioni malattie.

«Si tratta di una tematica molto complessa», ha premesso Quadranti illustrando i contenuti del lungo rapporto nel quale sono riassunti...