Suter: «Berset elogia le stazioni sciistiche? Anche noi avevamo fatto il compitino»

Difficile, difficilissimo digerire quanto annunciato da Alain Berset. Massimo Suter, presidente di GastroTicino, alza per l’ennesima volta la voce. E afferma: «Diciamo che la situazione è chiara, è lì da vedere e da leggere senza grosse interpretazioni personali. Il problema è che, ora, si vive nella totale incertezza. Non c’è, da parte delle autorità, una volontà. Nessuno che ci indichi la via da seguire. Noi ristoratori non abbiamo un orizzonte temporale chiaro a livello di riaperture e ripartenze. Anzi, ci condiscono via di settimana in settimana. Soprattutto, questa volta – è evidente – il Consiglio federale non ha ancora preso una decisione perché non ha trovato una quadratura del cerchio in termini di aiuti. Lo ha detto Berset: ne abbiamo discusso, nei prossimi giorni ci ricaleremo sulla...