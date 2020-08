«Era ciò che mi aspettavo: viste le opinioni dei medici era poco ipotizzabile che si potesse fare un passo indietro». Massimo Suter, presidente di GastroTicino, non è sorpreso per la decisione del Consiglio di Stato di mantenere l’obbligo della mascherina per gli addetti alla ristorazione. Di più, «può anche essere letta positivamente. In fondo, significa che la situazione epidemiologica non è peggiorata e, di conseguenza, che forse l’uscita dal tunnel è più vicina». Per fare passo indietro sui dispositivi di protezione, prosegue Suter, «è un po’ presto», anche se «di certo il caldo rende più complicato per i nostri dipendenti indossare la mascherina».