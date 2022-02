Dov’eravamo rimasti? Ah sì, la normalità. Sicuramente non quella di due anni fa, ma poco ci manca. Da domani la Svizzera si leverà di dosso quasi tutte le restrizioni pandemiche, tra cui certificato COVID e mascherina (rimarrà l’obbligo di indossarla sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie fino a fine marzo). Un allentamento in blocco tanto voluto quanto atteso da tutta la popolazione e, va da sé, anche dagli esercenti che, tramite le parole del presidente di GastroTicino Massimo Suter, confidano «sia la volta buona» e sperano di «non tornare ai piedi della scala in autunno con l’aumento dei contagi».

Al netto di quanto deciso oggi dal Consiglio federale, per i ristoratori è anche il momento di rimettere nell’armadio la divisa da «poliziotto», come ribadito a più riprese dagli addetti ai lavori, e non ergersi più a controllori. «Un gioco che non era nelle nostre corde – ricorda Suter –, perché creava tensioni inutili in una situazione già congiunturale e andava a ledere il rapporto tra ristoratore e cliente». Ad ogni modo, si guarda ai prossimi mesi con occhi diversi, «senza dimenticare quanto successo negli ultimi 2 anni nonostante questo colpo di spugna alle restrizioni. Il settore è alquanto ammaccato e fortemente deficitario e necessiterà di parecchi anni per tornare a una gestione normale della propria attività economica».

Il presidente di GastroTicino non manca di rivolgere, tramite un post su Facebook, qualche critica alla gestione della pandemia da parte del consigliere federale Alain Berset, «più fedele al proprio mantra di partito che a quello della razionalità e della coerenza. Sempre in disarmante ritardo nel prendere le decisioni ma, soprattutto, impegnato a voler imbrigliare l’economia in una perversa morsa di dipendenza Statale tanto cara alla sinistra, costellata da una situazione di emergenza che mirava più a baipassare gli organi legislativi che voler realmente trovare soluzioni pragmatiche».

