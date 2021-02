«Quella di Berna è stata una decisione di non decidere - commenta Suter -, stanno prendendo tempo perché i dati che dovrebbero consentire di riaprire le terrazze li abbiamo già adesso. Ma soprattutto non c’è ancora una sicurezza pianificatoria, forse il 19 marzo decideranno di aprire e forse il 22 effettivamente si aprirà, ma non abbiamo un orizzonte temporale per pianificare il nostro futuro imprenditoriale. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte».

Il presidente di GastroTicino non ci sta a questo «temporeggiare» del Consiglio federale e rivolge lo sguardo anche alle festività pasquali che, unite all’incertezza sulla riapertura del settore, potrebbero tramutarsi in un ulteriore colpo di grazia per la ristorazione rossocrociata. «Abbiamo delle strutture che pur rimanendo aperte durante il periodo invernale aumentavano gli effettivi per potersi preparare alla Pasqua - ci spiega Suter -, ma in questa situazione non si capisce se possono effettivamente assumere personale e a partire da quando». Uno dei punti problematici sull’assunzione del personale in vista della Pasqua, secondo il presidente di GastroTicino, è il dilemma della presa a carico dell’assicurazione per quanto riguarda il lavoro ridotto, perché «anche in questo caso manca una base legale su cui appoggiarsi. Stiamo vivendo un dramma sia economico che sociale e tra i ristoratori c’è smarrimento. Non abbiamo certezze. Anzi, l’unica certezza è l’incertezza».