È sollevato il presidente di GastroTicino Massimo Suter, dopo l’annuncio delle misure decise dal Consiglio di Stato per frenare i contagi. «Siamo contenti che siano state decise restrizioni non troppo pensati, almeno per i ristoranti. Un discorso a parte lo meritano i bar, per i quali la chiusura alle 19 creerà dei problemi. Ci chiediamo però se siano misure sufficienti per poter ritornare a cifre dei contagi che ci permetteranno di passare un Natale sereno, magari al ristorante, con i parenti», ha detto Suter su TeleTicino. «Non credo che una chiusura totale di bar e ristoranti fosse la soluzione migliore: il periodo natalizio è particolare, serve però trovare il giusto equilibrio tra le esigenze sanitarie e quelle del mondo economico», ha proseguito.