Suter: «Una doccia gelata, c’è grande preoccupazione»

Bar e ristoranti resteranno ancora chiusi. La decisione del Consiglio federale ha infranto di colpo le speranze degli addetti ai lavori che pensavano di poter riaprire a marzo. Le saracinesche dei locali resteranno abbassate e la situazione economica per bar e ristoranti diventa sempre più complicata. Ne abbiamo parlato con il presidente di GastroTicino Massimo Suter

Signor Suter, cosa pensa della decisione di Berna? È l’ennesima doccia fredda?

«Più che una doccia fredda direi che è una doccia gelata, anche perché questa decisione arriva in maniera del tutto inaspettata. Non nei modi, ma sicuramente nei tempi: nessuno si sarebbe aspettato di rimanere ancora chiuso per 6 settimane. Questo fa male, ma soprattutto preoccupa parecchio».

Su Facebook non ha usato mezzi termini, parlando di «condanna a morte» per il settore. Quanto diventa difficile ora la situazione?

«Io ho una visuale a 360 gradi, essendo anche il vicepresidente di GastroSuisse. Se per il Ticino vi è la possibilità di andare a parare il colpo con una stagione estiva fortunata come quella dell’anno scorso, ci sono altre regioni svizzere che l’estate la vedono già come un periodo di bassa stagione. Molto probabilmente questi ristoratori non potranno far altro che chiudere la porta e mettere la chiave sotto lo zerbino. Vi è parecchia preoccupazione a livello nazionale, ma non nascondo che lo stesso timore c’è anche a livello cantonale, perché comunque vi sono parecchie strutture, specialmente nei centri urbani, che in questo periodo solitamente fanno la propria fortuna».

Gli aiuti economici concessi dalla Confederazione e dal Cantone e il cibo d’asporto quanto possono tamponare le ferite?

«Allo stato attuale gli aiuti sono ancora effimeri, perché sono concessi sulla carta ma non sono ancora entrati denari sui nostri conti. Non dimentichiamoci che rappresentano una parte minima del danno che abbiamo subito noi con le chiusure forzate. Da questo punto di vista bisognerebbe tornare ‘sui libri di scuola’ e vedere di sostenere la categoria con ulteriori iniezioni di capitali, soprattutto da parte della Confederazione, per far sì che il numero di aziende che rischia di chiudere si riduca il più possibile. Per quanto riguarda il take away, se non lo si faceva prima della crisi sanitaria, risulta alquanto difficile poter costruire un mercato tale che giustifichi il tipo di servizio. Soprattutto credo che parecchi miei associati lo facciano per tenere la mente occupata e sentirsi ancora utili a livello operativo, per avere una ragione di esistere. È un aiuto più per la mente che per le finanze».

A inizio gennaio, nonostante il divieto, abbiamo assistito a ristoranti che hanno aperto per protesta. Gli addetti ai lavori sembrano esasperati, si rischia di vedere nuove scene di questo tipo?

«La rivolta non è mai giustificabile e non credo che ci sia una sorta di diritto superiore che giustifichi chi infrange la legge. Però capisco lo sconforto di una parte del settore, soprattutto chi vive nei centri urbani, penso a chi lavora con i dipendenti degli uffici e lo smart working gli ha azzerato la presenza di impiegati nei ristoranti. Penso alle le start-up che hanno appena iniziato e sono fuori dal circuito degli aiuti da parte di Confederazione e Cantone. Non condivido le rivolte, ma penso che lo sconforto per queste persone si può trasformare in una voglia di farsi sentire in maniera plateale».

Si sarebbe potuto pensare ad un sistema di riaperture in base alla situazione epidemiologica dei vari cantoni? In alcuni Paesi ultimamente ci sono stati compromessi di questo tipo per far tornare i ristoranti a lavorare dopo una lunga chiusura. Penso alla suddivisione in colori dell’Italia...

«Lo abbiamo visto all’inizio, quando il Canton Ticino è stato uno dei primi a chiudere e lo abbiamo visto a novembre quando i cantoni romandi hanno abbassato le saracinesche. Non credo sia una soluzione percorribile. Da un lato perché va a ledere il federalismo: siamo tutti svizzeri e tutti uniti. Dall’altra parte perché sarebbe scorretto nei confronti di chi non può riaprire. Alla fine il tutto si trasformerebbe in un turismo enogastronomico, il che non andrebbe a giovare sul propagarsi del virus. Abbiamo visto che in Italia la questione dei colori delle Regioni crea più caos e malumori che vantaggi».

