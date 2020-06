La mancata apertura delle frontiere svizzere con l’Italia il 3 giugno continua a far discutere. In un tweet il regista italiano Giovanni Veronesi - autore, tra gli altri, di «Manuale d’amore» - se la prende con i Paesi che per ora non riaprono i confini. «Ma scusate se l’Austria la Grecia, la Croazia e la Svizzera non ci vogliono perché noi dal 3 (di giugno, ndr.) li prendiamo? Che stiano a casa loro», ha scritto Veronesi sul social media.