Swisscom, da noi contattata, replica alle critiche del Dipartimento del territorio sulla tecnologia 5G. Il firmatario Claudio Zali chiedeva di effettuare «al più presto» le misure di collaudo dei suoi impianti. «L’unico modo per espandere la nostra rete a 5G in questo breve periodo di tempo è stato quello di convertire le antenne, le frequenze e la potenza di trasmissione esistenti a 5G secondo le licenze attuali. A tal fine, nelle settimane di dicembre 2019 e negli ultimi mesi Swisscom ha adattato la propria rete in modo che l'UMTS (3G) nella banda 2100 MHz sia stato disattivato in molti luoghi, facendo così spazio al nuovo servizio (5G). Ciò si basa sulle licenze radio tecnologicamente neutre e sul fatto che il servizio radio non è dichiarato in una scheda tecnica del sito e non avrebbe un ruolo nella valutazione delle immissioni», ci ha risposto la portavoce di Swisscom Ivana Sambo che poi ha aggiunto: «Del resto, come gli esperti cantonali sanno, grazie alla neutralità tecnologia, le frequenze concesse in licenza possono ospitare tutte le tecnologie. Quindi tutte le domande di costruzione, passate e future, permettono l’implementazione di tutti gli standard, dal 2G al 5G».