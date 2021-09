Il Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) Christian Vitta ha incontrato negli scorsi giorni nel nuovo Auditorium della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona i suoi funzionari dirigenti per il tradizionale evento annuale a loro dedicato. L’evento è stato l’occasione sia per ripercorrere l’ultimo anno di attività, ringraziando i collaboratori per l’impegno profuso, sia per guardare al futuro e alle prossime sfide che si presenteranno, in un periodo ancora caratterizzato dalla pandemia.