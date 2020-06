All’inizio della catena ci sono loro, i produttori. Agricoltori, allevatori, viticoltori e via dicendo. Le dinamiche commerciali, come il ritorno della spesa oltre confine, li riguardano da vicino. Per parlare dei mesi appena trascorsi e delle sfide future ci siamo rivolti ad Andrea Zanini, presidente di OrTI, l’Associazione Orticoltori Ticinesi: «Non è stato un periodo facile, ma non ci siamo mai fermati. Il nostro settore è costantemente confrontato con le bizze del meteo, ma anche con la globalizzazione degli acquisti. Qualcuno potrebbe pensare che in questa pandemia le cose per noi siano andate bene. In realtà molti produttori hanno pagato la chiusura di ristoranti e mercati. Per chi lavora con la grande distribuzione è andata meglio, ma il blocco della libera circolazione non ha riguardato...