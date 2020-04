Il PPD, «tenuto conto della fase drammatica che sta attraversando il Cantone», tramite una mozione urgente firmata da Fiorenzo Dadò e Maurizio Agustoni, ha chiesto oggi al Consiglio di Stato di «presentare il rapporto sugli effetti (parziali) della tassa di collegamento, rinunciando al prelievo retroattivo dell’imposta di collegamento per gli anni scorsi (se il TF dovesse indicare nelle motivazioni l’entrata in vigore dal 1. agosto 2016) e congelando ogni ulteriore prelievo fino alla decisione del Gran Consiglio in merito al rapporto di valutazione».

Nell’atto parlamentare, il PPD ricorda infatti che l’articolo 35t della Legge sui trasporti pubblici prevede che «la tassa di collegamento è soggetta a un periodo di prova di 3 anni dalla sua entrata in vigore» e che «entro questo termine il Consiglio di Stato allestisce all’attenzione del Gran Consiglio (che poi si pronuncia in merito) un rapporto riguardo gli effetti della stessa». E in questo senso i popolari democratici chiedono al Governo di «svolgere la valutazione prevista dalle legge e valutare quindi se, in questi 3 anni, la tassa di collegamento ha avuto un effetto benefico sulla mobilità».

Ma sull’efficacia della misura lo stesso PPD si dice scettico: «L’impressione - si legge nell’atto parlamentare - è che la tassa di collegamento non abbia avuto effetti apprezzabili per la mobilità per cui sarebbe un mero balzello; una sua abrogazione appare quindi verosimilmente inevitabile». Infine, concludendo, i popolari democratici sottolineano anche la delicata situazione per l’economia ticinese: «A mente di chi scrive, non è questo il momento di caricare i lavoratori e le aziende di imposte milionarie; anzi, al Cantone si chiede di adottare qualsiasi misura che sia di sostegno alla difficile situazione in cui molti si troveranno e si troveranno per ancora diverso tempo».

UDC: «Da annullare»

A prendere posizione c’è anche l’UDC Ticino, che definisce la decisione «una tragica beffa del destino per il nostro Cantone». Secondo i democentristi, vista la crisi legata al coronavirus, la politica dovrebbe ora annullare la nuova tassa: «Ora la palla è nel campo del Consiglio di Stato e del parlamento ticinese. Il messaggio delle nostre istituzioni deve essere forte e chiaro. Basta tasse! L’UDC chiede che questa nuova imposizione sia immediatamente annullata e invita tutti i partiti a voler collaborare per eliminare senza indugio questo balzello».

L’UDC rimarca che «non è pensabile e neppure concepibile che i cittadini ticinesi, già colpiti duramente dall’emergenza Coronavirus, debbano sobbarcarsi nuovi oneri finanziari». In questo senso evidenzia inoltre che «la tassa di collegamento colpisce infatti primariamente i lavoratori residenti del nostro Cantone e solo parzialmente i lavoratori frontalieri a cui, in prima battuta, si voleva far credere che fosse destinata. A maggior ragione perché laddove negli anni è già stata prelevata non ha prodotto benefici tangibili per il traffico».

Infine i democentristi ritengono che «gli accantonamenti che sono stati effettuati fino ad oggi devono inoltre essere immediatamente liberati, in un momento dove la liquidità delle famiglie é sotto pressione questa misura non è solo benvenuta ma anche doverosa».

