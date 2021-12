La ‘‘famosa’’ tassa di collegamento torna sui banchi della politica. E, ora come ora, lo scenario più probabile che si fa largo in Commissione gestione e finanze sia quello di posticipare l’entrata in vigore del ‘‘balzello sui parcheggi’’ al 2025, prevedendo pure alcuni correttivi alla legge approvata di stretta misura dal popolo nel 2016.

Come siamo arrivati fin qui?Sul tavolo della Gestione, da oltre un anno sono pendenti tre atti parlamentari presentati in piena pandemia, nell’aprile 2020: un’iniziativa targata UDC, che chiede l’abolizione della tassa; una mozione del PPD, che propone di congelarla fino alla decisione del Gran Consiglio; e infine una mozione del PLR che propone di sospenderne l’entrata in vigore fino al termine dell’emergenza COVID e non prima del 2025.

Inizialmente, l’entrata...