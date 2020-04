E ora le questioni aperte sono diverse, spiega il patron del Fox Town: «Prima di tutto dobbiamo capire se l’effetto sospensivo è stato dato o meno, e poi attendiamo ancora di sapere quali sono le motivazioni che hanno portato il TF a prendere questa decisione». Tarchini sottolinea poi l’infelice tempistica della decisione presa dai giudici: «Quasi quasi pensavo fosse un pesce d’aprile. Scherzi a parte, la tempistica è parecchio infelice perché la decisione arriva in un momento molto complicato per tutte le aziende e le industrie del cantone. A causa del coronavirus, passerà molto tempo prima che si torni alla normalità. Da una parte la Confederazione garantisce finanziamenti alle aziende e dall’altra il TF toglie risorse con questa decisione». La richiesta, vista la delicata situazione, è quindi di attendere perlomeno la fine della crisi prima di muoversi. «È una situazione di grande incertezza per noi e per i nostri inquilini al Fox town. Ma sono colpite molto duramente tantissime industrie e fabbriche. Tutte attività economiche che procurano reddito e che in questo momento si trovano paralizzate. Noi abbiamo 300 ditte che al momento non possono utilizzare gli spazi a loro disposizione, e già riceviamo richieste di non pagare l’affitto del parcheggio, figuriamoci pagare una tassa per un parcheggio che non possono utilizzare».