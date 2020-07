Il 4 Novembre 2015 il Consiglio di Stato licenzia il Messaggio concernente la modifica della Legge sui trasporti pubblici volta a specificare la tassa di collegamento. Il provvedimento elaborato dal ministro Claudio Zali prevede di far pagare i posteggi ai grandi generatori di traffico per incentivare il carpooling e per sgravare il traffico nel Sottoceneri.

L’effetto sospensivo congela di fatto la nuova tassa, creando non poca incertezza. Il Dipartimento del territorio fa sapere che «fino a quando l’Alta corte di Losanna non avrà espresso il proprio giudizio di merito, le norme legali concernenti la tassa di collegamento non potranno essere applicate e la procedura d’imposizione non potrà di conseguenza essere avviata». L’Associazione Industrie ticinesi consiglia le aziende associate di far pagare la tassa già dal 1. agosto 2016, per poi eventualmente restituire l’importo ai dipendenti qualora la tassa non fosse entrata in vigore per decisione del Tribunale federale.