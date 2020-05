Dei letti freddi se n’era parlato molto l’autunno scorso, quando da parte dei proprietari di case di vacanza sono state consegnate oltre 1.200 firme per una tassazione diversa. Oggi la legge prevede infatti che i possessori di queste abitazioni paghino una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra 15 e 100 franchi per ogni posto letto (la media è di 80 franchi) contenuto nell’abitazione. La somma, che cambia da regione a regione, finisce nelle casse delle quattro organizzazioni turistiche regionali (OTR) ticinesi. Sono queste a stabilire quanto sia necessario pagare e a riscuotere, su mandato cantonale, la somma. I soldi sono destinati a finanziare infrastrutture turistiche, assistenza al turista, informazione e animazione.

L’UPRIS, a cui l’Esecutivo ha dato la chance di inoltrare osservazioni, ora chiede che la tassa turistica non sia uguale per tutti nello stesso comprensorio, ma differenziata a seconda della località. Nel territorio di Bellinzona e Valli attualmente è di 70 franchi. Ma è giusto, chiedono i proprietari, riscuotere la stessa tassa sia si tratti di un rustico bleniese accessibile solo per sei mesi all’anno sia si tratti di un appartamento moderno in centro a Bellinzona, dove c’è un’offerta turistica molto più ampia?