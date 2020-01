Dopo l’ entrata in vigore - lo scorso 1. gennaio - in tutti i Comuni ticinesi del principio di causalità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Dipartimento del territorio ha stilato un primo bilancio.

Il Dipartimento spiega che «la maggior parte dei Comuni ha adattato correttamente i propri regolamenti e ha diminuito l’importo della tassa base. Questo ha permesso di rendere neutra per il cittadino la nuova modalità di prelievo del costo di questo servizio, in linea con quanto auspicato dal Consiglio di Stato con la proposta di cambiamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb)». La riduzione media della tassa base è circa del 21% e la stessa va a compensare il costo per l’acquisto dei sacchi ufficiali.