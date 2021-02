«Un’oasi del sesso da tre milioni». Così titolavamo nel febbraio del 2014 presentando il progetto per un nuovo postribolo destinato a una trentina di prostitute nella zona artigianale-commerciale di Cadenazzo, un’iniziativa che si ispirava alle offerte analoghe già presenti Oltralpe, e che sarebbe dunque dovuta essere una primizia in Ticino. Su tre piani avrebbe dovuto ospitare un contact-bar da 150 posti, nove camere per l’esercizio della prostituzione, diciotto stanze doppie per le professioniste e una zona fitness attrezzata con sauna, solarium e idromassaggio. Da allora sono passati sette anni esatti e adesso, dopo un percorso particolarmente travagliato, per la prima volta la licenza edilizia è definitiva. Il Tribunale amministrativo cantonale (Tram) ha infatti respinto il ricorso presentato...