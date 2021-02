Deduzioni sì, oppure deduzioni no? In Ticino chi nel 2020 ha effettuato del telelavoro in modo regolare, nella dichiarazione delle imposte per quel periodo non potrà far valere le deduzioni per le spese di trasporto e di doppia economia domestica (i pasti fuori casa). Viene quindi rispettato il diritto vigente secondo cui le spese possono essere dedotte solo se effettivamente sostenute. Detto in parole povere, se non sei andato in ufficio a lavorare non puoi dedurre le spese per uno spostamento che non hai fatto. E come il Ticino diversi altri Cantoni hanno mantenuto quest’approccio, nonostante la pandemia. Tra questi troviamo, ad esempio, Berna, San Gallo e Vaud. Altri, invece, prevedono regole particolari. Come Ginevra, dove i contribuenti avranno anche la possibilità di dedurre il costo...