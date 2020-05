«Favorire il telelavoro anche per gli impiegati dello Stato che vivono a stretto contatto con persone a rischio e che necessitano di cure quotidiane che non possono essere svolte da personale ausiliario o lasciati alla cura dei centri diurni». La richiesta è stata avanzata oggi dal presidente cantonale e deputato del PPD Fiorenzo Dadò e dal copresidente cantonale e deputato del PS Fabrizio Sirica in una lettera aperta indirizzata al Consiglio di Stato.

I due firmatari si fanno portavoce delle preoccupazioni di «diverse famiglie e parenti degli impiegati dello Stato» i quali, da lunedì «saranno tenuti a presentarsi sull’abituale posto di lavoro e abbandonare così il sistema di home office utilizzato durante l’emergenza sanitaria dovuta alla COVID-19».

In base alle disposizioni cantonali sono previste eccezioni per i genitori con bambini piccoli, che per ragioni di accudimento dei figli non hanno la possibilità di allontanarsi da casa. «Una soluzione, quest’ultima, non praticabile però per più di due giorni a settimana per gli altri dipendenti, esclusi coloro che per motivi medici sono considerati facenti parte delle categorie a rischio e che se non se la sentono di tornare in ufficio possono presentare un certificato medico e far capo ancora al telelavoro», rimarcano Dadò e Sirica.

Da qui la richiesta di favorire il telelavoro per «i dipendenti che vivono in casa con persone a rischio, per esempio genitori o parenti che hanno un’età superiore ai 65 anni, presentano una salute precaria o necessitano di un aiuto frequente. Solitamente queste famiglie dispongono di aiuti esterni, come le badanti, o hanno la possibilità nel tempo d’ufficio di affidare i propri cari alle strutture concepite appositamente, come è il caso dei centri diurni».

I due deputati rimarcano che «le badanti, spesso in arrivo dall’Italia, non possono prestare il proprio servizio senza mettere a repentaglio la salute della persona di cui si prendono cura solitamente», mentre «i centri diurni, per la presenza di un numero elevato di persone, sono da considerarsi off limits e spesso l’unica soluzione per i familiari è quella di prendersi a carico direttamente della cura della persona a rischio». In questo caso, «uscire dalle mura domestiche per recarsi al lavoro espone al rischio di contagio il collaboratore che potrebbe portare a casa il virus, trasmettendolo di conseguenza anche a queste persone con salute cagionevole. Ma non solo, se l’anziano o la persona che necessita di cura non può restare solo per troppe ore al giorno è giocoforza impossibile per il collaboratore dell’ente pubblico allontanarsi dal proprio domicilio».

