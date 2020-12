Ospedali svizzeri sotto pressione, e in Ticino?

Coronavirus

Le strutture sanitarie chiedono aiuto, così come gli operatori sanitari, il 5% di questi, in Ticino, a differenza della prima ondata, è oggi inabile al lavoro per contagio o quarantena - Nel nostro cantone il ricambio di pazienti è celere ma si teme una maggiore diffusione del virus durante le feste