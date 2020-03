«Per quanto riguarda la distribuzione pro capite dei letti per terapia intensiva, in Ticino siamo meglio attrezzati che nel resto della Svizzera». Lo afferma il dottor Paolo Ferrari, capo dell’area medica dell’EOC, in un’intervista alla NZZ. La situazione quindi non sarebbe così drammatica come quella indicata dal capo della Divisione delle malattie trasmissibili dell’UFSP Daniel Koch. I nosocomi ticinesi si sono preparati presto all’arrivo dell’epidemia, con la conversione dell’ospedale La Carità di Locarno alle cure dei malati di covid-19 e l’aumentata capacità di posti letto alla clinica Moncucco di Lugano.

«Non siamo vicini al limite», né per i letti di terapia intensiva né per quelli dedicati pazienti affetti da coronavirus. «I reparti di terapia intensiva per i pazienti affetti da coronavirus in Ticino sono attualmente pieni al 70 per cento, i letti di reparto riservati a questi pazienti sono pieni per metà», dichiara Ferrari al quotidiano zurighese. «Attualmente, 161 pazienti sono ricoverati nel reparto normale e 33 pazienti nel reparto di terapia intensiva. Ad oggi, sabato, abbiamo 462 letti normali e 60 letti per la terapia intensiva per i pazienti di Covid-19. La prossima settimana passeremo a 452 letti normali e 99 letti per terapia intensiva. Quindi siamo pronti».

Secondo Ferrari la valutazione di Koch non è stata corretta, probabilmente a causa della mancanza di informazioni sulla situazione attuale. «Un mese fa in Ticino c’erano 1,22 posti letto in terapia intensiva, ma presto aumenteremo la nostra capacità da 45 a 99 posti letto. Ciò equivale a 2,83 posti letto ogni 10.000 abitanti in Ticino».

E quando l’epidemia raggiungerà il picco nel cantone quanti ricoveri ci si aspetta? «Ad oggi, stimiamo che al culmine dell’epidemia dovremo trattare tra i 400 e i 600 pazienti. Circa 80 di questi saranno in terapia intensiva, altri 20 potrebbero ricevere una terapia intensiva parziale». Nello scenario peggiore invece, se il numero dei malati superasse i tremila per tutta la durata dell’epidemia, le strutture sanitarie sarebbero sovraccariche e si dovrebbero adottare misure come in Italia. «Sarebbe una situazione molto difficile per noi medici».

©CdT.ch - Riproduzione riservata