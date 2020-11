Il medico cantonale Giorgio Merlani ha analizzato i dati odierni e quelli dei giorni scorsi in Ticino: «La percentuale di positività sui tamponi effettuati dà un timido segnale di discesa, la pandemia sembra stia iniziando a scendere. La percentuale dei test positivi si attesta al 15%, era arrivata a toccare picchi del 30%. Non siamo in una fase di crescita esponenziale nelle ultime due settimane, non siamo in una netta fase di discesa, ma quantomeno di stabilità. I numeri delle quarantene e gli isolamenti restano importanti. Circa due persone finiscono in quarantena per un caso di isolamento. I ricoverati in ospedale sono circa 350. Le cifre sui decessi sono piuttosto stabili, ma è presto per farsi un’idea chiara. Durante la prima ondata i test venivano effettuati solo a persone a rischio, con sintomi evidenti. In estate abbiamo continuato a monitorare il virus sul territorio, ce ne era poco o niente. In questa seconda ondata molte più persone con sintomi richiedono il test. La maggior parte dei casi inizialmente riguardava persone sopra i 50 anni, durante l’estate erano più i giovani ad essere contagiati. Quasi la metà dei casi ora riguardano persone sopra i 50 anni e persone a rischio. Ora è molto più probabile che i contagiati finiscano in ospedale, perché sono più anziani. La prima ondata sembra più piccola della seconda: non è cambiato il virus, è cambiata la modalità con cui testiamo le persone: sono molte di più. Anche il numero degli ospedalizzati è stabile: non è un buon segno, perché rimane una grande pressione sugli ospedali. Abbiamo quasi raggiunto il numero di ospedalizzati della prima ondata. Gli uomini restano più colpiti dalle complicazioni rispetto alle donne. Tra i 20 e i 30 anni c’è una probabilità dell’1% di venire ricoverati la settimana dopo il contagio, tra i 70 e gli 80 anni la percentuale sale al 21%, sopra gli 80 anni una persona su 3 finisce in ospedale. Nella seconda ondata saliamo meno rapidamente, ma abbiamo l’impressione che si finisce in terapia intensiva con le stesse percentuali della prima ondata. Presto i posti in terapia intensiva saranno sotto pressione: per occuparsi di un paziente in terapia intensiva c’è bisogno di personale preparato. E questo personale, con l’aumento dei ricoveri, va cercato altrove: lo stiamo prendendo dalle sale operatorie, limitando la terapia elettiva. Durante la prima ondata la degenza media era di circa 11 giorni, in terapia intensiva di 16 giorni. Per la seconda ondata non abbiamo ancora dati in questo senso, ci sono ancora troppi pazienti ricoverati. Non è l’età che fa la differenza per finire in terapia intensiva, ma la probabilità di sopravvivenza rispetto alla gravità della malattia».