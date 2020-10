Chi vive nelle città sa che l’estate non è sempre il periodo migliore da un punto di vista climatico. Il sole cocente e temperature che anche dalle nostre parti possono raggiungere 35 gradi, abbinati alla capillarità delle strade e all’ampia presenza di superfici edificate possono rendere invivibile la stagione che dovrebbe essere più piacevole. Mentre il comune cittadino parla di «afa», gli esperti designano questo fenomeno con il concetto di «isola di calore», ovvero quella determinata area residenziale densamente edificata in cui un meteo già rovente si surriscalda ulteriormente, con temperature di qualche grado più elevate rispetto alle zone definite come periurbane. «Giornate di canicola e notti tropicali rappresentano una minaccia per la salute della popolazione» commenta il Programma d’azione comunale (PAC) della Città di Bellinzona, presentato alla stampa e alla popolazione nelle scorse settimane in attesa dell’esame da parte del Legislativo.

Prima lo studio

Frutto del lavoro di circa due anni da parte di tre consorzi di professionisti di vari ambiti, il documento di 143 pagine delinea gli scenari di riordino territoriale e di sviluppo da mettere in pratica entro il 2040. Tra gli strumenti previsti figura appunto l’analisi termografica tramite cui si dovranno definire le misure attuabili a corto e medio termine. Lo studio, secondo gli orizzonti temporali indicati nel PAC come per gli altri dossier sul tavolo, dovrebbe essere realizzato tra il 2021 e il 2027, mentre le modifiche normative per contrastare il fenomeno delle isole di calore sono state «agendate» per il quinquennio 2027-2031. Il tema è stato evocato durante la serata pubblica di presentazione del lavoro al Teatro Sociale, come risposta a un cittadino che ha invocato misure urgenti contro i cambiamenti climatici e i relativi disastri. Interventi tra cui figura appunto l’esame delle isole di calore, che ricalca la strategia federale di adattamenti ai cambiamenti climatici in un’epoca in cui i periodi di canicola diventano più frequenti, lunghi e caldi. Il primo passo consisterà nell’esame e la valutazione del fenomeno, procedendo a tappe. Dopo un esame delle aree prioritarie, si legge nel PAC, sarà possibile affinare le metodologie e procedere all’analisi dell’intero agglomerato urbano di Bellinzona. Intanto però il Comune ha già iniziato ad intraprendere delle misure concrete: una campagna di rilievi consentirà entro la fine dell’anno di avere a disposizione una mappatura climatica del centro storico, che potrà poi essere integrata con le «periferie» nel corso del 2021.

Le opere ipotizzate

Più concretamente, per favorire una maggiore vivibilità delle aree urbane gli interventi necessari vanno anzitutto nella direzione della valorizzazione del verde, tema per altro sensibile dopo la levata di scudi contro l’ipotizzato taglio di un centinaio di ippocastani centenari su Viale Stazione (il Municipio ricorda comunque spesso che nuovi alberi vengono regolarmente messi a dimora). «Occorre pianificare e garantire un numero sufficiente di spazi liberi con superfici verdi e luoghi ombreggiati» suggeriscono gli esperti nel PAC. A livello pianificatorio, si prevedono misure attuative come ad esempio «la riduzione della superficie impermeabile, ripensando la struttura di grandi aree pavimentate come i grandi parcheggi pubblici»; la realizzazione di punti d’ombra nelle zone di attesa critiche (attraversamenti pedonali e fermate del trasporto pubblico); costruzione giochi d’acqua nelle piazze; una mappatura dei «punti d’acqua» magari da poter individuare tramite un’App per smartphone; e percorsi all’ombra per raggiungere i luoghi d’interesse. Questo per quanto riguarda il centro. A beneficio delle aree circostanti e dei quartieri, vi è poi una serie di misure volte alla rinaturazione delle aree dismesse e dei corsi d’acqua, con il Parco fluviale come elemento trasversale di questa filosofia.

