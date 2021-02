Terrazze delle piste da sci di nuovo accessibili al pubblico

Si potrà di nuovo pranzare sulle terrazze delle piste da sci ticinesi almeno fino a domenica 21 febbraio. A confermarlo è uno scritto del Gruppo grandi eventi del cantone siglato da Luca Filippini e destinato ai proprietari degli impianti di risalita. Nel testo si legge che «tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria alle nostre latitudini e per limitare al massimo i disagi durante le prossime vacanze di carnevale soprattutto per le famiglie, permettiamo l’uso di dette terrazze, secondo le “normative gastro”: tavoli con al massimo la presenza di 4 persone per tavolo e distanziamento degli stessi». Inoltre, «la mascherina potrà venire tolta una volta seduti al tavolo e dopo la consumazione deve essere rimessa e il tavolo liberato al più presto per lasciare spazio ad altri - continua lo scritto -. Sul posto deve anche costantemente presente una persona che controlli il corretto svolgimento/comportamento e che possa intervenire in caso di necessità».