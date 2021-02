La politica di ottimizzazione degli spazi pubblici sul lungolago, adottata dal Municipio di Muralto la scorsa estate a sostegno di bar e ristoranti, compirà presto un passo in avanti, passando da quelli che sono stati provvedimenti temporanei a una pianificazione definitiva. L’intenzione è infatti quella di fare tesoro del successo registrato nell’estate del 2020, quando, per aiutare la ripresa turistica dopo il primo lockdown, il Municipio varò norme che permisero ai locali di disporre di maggiore spazio, sfruttando il lungolago e superando dunque la cesura rappresentata dalla strada. «Modifiche che, riuscendo a mantenere una soddisfacente convivenza con il traffico veicolare, pedonale e ciclabile, raccolsero reazioni particolarmente positive da parte degli esercenti, dei turisti (certificate dal boom di presenze registrate tra luglio e settembre) e dalla stessa popolazione», si sottolinea in una nota. «I concetti architettonici sono in fase di studio e a tal proposito saranno coinvolti i diretti interessati, ristoratori e proprietari dei locali, per raccogliere esperienze e suggerimenti», spiega il sindaco Stefano Gilardi, che cura questo dossier insieme alla vicesindaco Anna Maria Sury e al municipale Renato Canziani. L’idea è quella di creare nuovi plateatici e/o terrazze, integrandoli con il verde pubblico e la passeggiata a lago. Prossimamente sarà quindi convocata una riunione con gli operatori privati del settore turistico. Seguiranno i piani d’intervento e i relativi messaggi.