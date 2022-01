Per quel che concerne la viabilità tra Lugano e Mendrisio, Berna ha deciso di cambiare marcia e di aumentare la velocità. La Confederazione ha annunciato delle modifiche nel cronoprogramma del progetto Polume – che prevede, tra l’altro, la realizzazione della terza corsia dinamica in autostrada tra il Mendrisiotto e il Luganese –, anticipando il tutto di 10 anni (vedi CdT di giovedì). Non si guarda più al 2040, ma al 2030. Il progetto, è risaputo, divide la popolazione (contro il progetto c’è stata anche una petizione che ha raccolto 6.300 adesioni) e divide anche i comuni e i distretti.

La contrapposizione più evidente è quella tra le città di Mendrisio e Lugano: la prima resta scettica, la seconda sorride. «Siamo estrememamente contenti di questo anticipo di 10 anni» commenta il sindaco di...