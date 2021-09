Israele ha fatto da apripista, partendo con la somministrazione della terza dose per tutta la popolazione. Nella vicina Italia, invece, si inizierà lunedì, ma solo con i pazienti più fragili. E in Svizzera? «La macchina per garantire il booster è partita, anche in Ticino, su una popolazione selezionata ad alto rischio», conferma il professor Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico dell’Istituto di scienze farmacologiche dell’EOC e membro, quale unico esperto esterno, della taskforce di Swissmedic sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID.

Tema dibattuto

Il tema - premette Ceschi - è complesso e dibattuto a livello internazionale. «Ci sono Paesi che hanno deciso di procedere con la somministrazione a tappeto. Senza fare distinzione tra le diverse fasce e categorie della popolazione....