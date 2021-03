I contagi giornalieri in Ticino tornano a tre cifre. Non accadeva dal 20 gennaio scorso, quando furono registrati 114 contagi. Da allora, e per oltre due mesi, i numeri quotidiani della pandemia erano sempre stati inferiori a 100. Cifra che ieri è invece tornata a fare capolino nelle statistiche del Cantone.

Il totale dei ticinesi che hanno contratto la COVID-19 sale così a 29.051, poco meno del 9% della popolazione residente. Le vittime della pandemia rimangono invece 967, con un tasso di mortalità di poco superiore al 3,3%.

Purtroppo, i dati che non lasciano tranquilli sono il tasso di riproduzione della malattia (il cosiddetto “indice Rt”), salito a 1,21, e il numero di persone positive ogni 100 mila abitanti, la cui media delle ultime due settimane ha toccato adesso quota 240.

La tendenza è chiara e fa temere una possibile terza ondata, sicuramente di proporzioni minori rispetto alle due precedenti ma comunque in grado di destare preoccupazione. Soprattutto perché l’età media delle persone che si ammalano di COVID è sempre più bassa.

Stando ai diagrammi pubblicati sul sito del Cantone, la fascia più colpita è stata sinora quella dei 50-59enni, con 5.281 positivi, seguita dai 40-49enni (4.823) e dai 30-39enni (4.012), mentre sono 3.901 i giovani tra i 20 e i 29 anni risultati positivi al virus. Segnali inequivocabili del fatto che la pandemia si è diffusa in modo orizzontale e che le varianti del virus hanno confermato la loro maggiore contagiosità.

Scenario difficile

Anche Mattia Lepori, vicecapo dell’area medica dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) conferma i timori del mondo sanitario ticinese, ma nello stesso tempo rassicura: «Ci stiamo preparando ad aumentare il dispositivo di accoglienza dei malati COVID, non ci faremo cogliere di sorpresa».

L’esperienza della primavera dello scorso anno (ma anche quanto accaduto con la seconda ondata d’autunno) è ovviamente servita a costruire un sistema in grado di reggere l’urto di una situazione che si aggrava. «Siamo consapevoli del fatto che lo scenario potrebbe essere anche difficile - dice Lepori - ma alcune cose che a marzo dello scorso anno non sapevamo oggi le conosciamo. Siamo pronti, pur non sapendo quale sarà la lunghezza e quale sarà l’ampiezza di questa possibile terza ondata».

Al momento, il totale dei pazienti ricoverati per il coronavirus è di 71; di questi, 6 sono in terapia intensiva. «L’incognita della maggiore aggressività delle varianti non ci permette di fare previsioni - conclude Lepori - ma è pure vero che almeno un sesto della popolazione ticinese è ormai vaccinato o immunizzato. I ricoveri potrebbero quindi essere in numero inferiore rispetto ai mesi scorsi. Ciò che rimane identico, purtroppo, è la ricerca di un difficile equilibrio tra la necessità di assistere i malati di COVID e il problema di non poter curare come vorremmo tutte le altre patologie, che ovviamente non scompaiono con la pandemia».

Dati a confronto sui vaccini

Sul fronte dei vaccini, il Ticino ha superato ormai ampiamente le 50 mila prime iniezioni. Sino a domenica scorsa (ultimo dato disponibile) le persone con una vaccinazione completa (prima e seconda dose) erano 22.028. Quelle in attesa della seconda inoculazione, invece, 6.814. Un numero che non sfigura - tutt’altro - con quanto accade al di là della frontiera. A Como e Varese, infatti, fino a ieri i vaccinati erano rispettivamente 19.973 e 27.951. Nel Comasco vivono però 600 mila persone e nel Varesotto oltre 800 mila: il Ticino, in questa particolare gara, è molto avanti.

