È iniziata oggi la distribuzione dei kit per l’autodiagnosi della COVID-19, i cosiddetti test «fai da te». Da utilizzare esclusivamente in assenza di sintomi e prima di eventi per i quali non è previsto l’incontro con persone a rischio, gli autotest portano con sé tutta una serie di direttive da seguire alla lettera affinché ne sia fatto un uso efficace: una responsabilità che viene affidata al cittadino.

Il debutto del kit è stato positivo: numerosi, infatti, coloro che si sono presentati con il proprio tesserino della cassa malati, necessario per ottenere fino a cinque test sull’arco di trenta giorni. Si è potuto evitare, inoltre, l’assalto alle farmacie che si temeva nelle scorse settimane: la distribuzione dei test autodiagnostici si è potuta tenere senza la nascita di grandi affollamenti....